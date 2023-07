Podcast In Het Wiel met Marcel Kittel | Vooruitblik etappe 6: ‘Ik heb een trauma opgelopen van die Scheiss Bergen’

Met samenvatting Sprookje in Tour: Adam Yates klopt tweeling­broer Simon in strijd om geel, Mathieu van der Poel komt tekort

De eerste etappe in de Tour de France is een prooi geworden voor Adam Yates. De Brit van UAE Team Emirates, ploeggenoot van Tadej Pogacar, versloeg zijn tweelingbroer Simon Yates (Jayco AiUla in Bilbao en pakte de eerste gele trui. Mathieu van der Poel kwam tekort op de laatste beklimming.