Podcast In Het Wiel | Terugblik etappe 3: ‘Ze moeten de parcoursbouwer diskwalificeren’

De derde etappe in de Tour de France deed een hoop stof opwaaien. Jasper Philipsen was de snelste in de massasprint, maar de manier waarop hij zegevierde, viel niet bij alle renners in het peloton even goed. Zo raakte hij Wout van Aert in zijn sprint en was ook Fabio Jakobsen uitermate kritisch op het handelen van de Belg. Daarnaast uitte Jakobsen kritiek op de parcoursbouwer en dat is volgens de heren van In Het Wiel gerechtvaardigd.