Podcast In Koers | Wout Poels vol emoties na etappezege in Tour de France: ‘Alles komt er dan uit’

Het is hem gelukt! Wout Poels won gisteren de vijftiende etappe van de Tour de France nadat hij in de slotfase bergop wegreed bij Wout van Aert, ploeggenoot van Dylan van Baarle. In deze aflevering van In Koers bespreken we de emotionele zege van Poels, die al tijdens zijn laatste kilometers dacht aan de vorige maand overleden Gino Mäder, aan zijn elf jaar geleden overleden vader, aan de weg naar dit succes toe en aan de droom die hij als klein kind had.

Hij vertelt ook over de belangrijkste momenten in de rit naar Saint-Gervais Mont-Blanc. ,,Ineens zag ik Wout van Aert voorbij stuiven en in een split second besefte ik dat ik er erbij moest zijn”, vertelt hij. Poels reed vervolgens op indrukwekkende wijze naar het wiel van de sterke Belg toe. ,,Als je dat soort dingen kan, weet je wel dat het goed zit.”

Verderop in de koers hoorde Van Baarle hoe zijn ploegleider hem op de hoogte hield van de situatie van zijn teamgenoot Van Aert, zonder het daarbij heel specifiek over de leidende positie van zijn vriend Poels te hebben. ,,Ik zat de informatie voor mezelf te berekenen en te analyseren en het moest wel zo zijn dat Wout dan degene was die de etappe ging winnen”, zegt Van Baarle. Hij was uiteraard blij met de prestatie van zijn vriend en zocht hem meteen na de finish op om hem een knuffel te geven en te feliciteren.

Maar behalve over de prachtige zege van Poels, gaat het in deze aflevering ook alweer over de Tour de France-etappes die nog komen. Over de spanning tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar en de plannen van Jumbo-Visma om de Tour in het voordeel van Vingegaard te beslissen. En zit er misschien nog meer in het vat voor Poels? Kan hij de bolletjestrui nog winnen? Vooral de rit na woensdag naar Courchevel biedt voor hem èn voor de ploeg van Van Baarle nog volop kansen.

Volledig scherm Wout Poels en Dylan van Baarle. © Maarten Visser

