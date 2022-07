Podcast | Rustdag: ‘Dit is -zo goed als- alles wat je moet weten over de derde week’

Podcast | Etappe 14 de Vooruit­blik: ‘Hoeveel mensen ik nog zie rijden zonder helm'

Elke ochtend tijdens de Tour de France blikken Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam vooruit op de etappe van de dag. Vandaag wordt natuurlijk de etappe besproken, het gaat over de Montee Jalabert en over Andrei Kivilev, die overleed na een val in Saint-Étienne, de startplaats van vandaag.

16 juli