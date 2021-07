Pogacar na nieuwe demonstratie: ‘Het is een spel voor mij sinds ik begon met fietsen’

Tadej Pogacar bevestigde in de achttiende etappe van de Tour de France zijn heerschappij. De 22-jarige Sloveen won zijn derde rit en leidt nu in het algemeen- berg- en jongerenklassement. ,,Ik voelde me nog goed, ook na gisteren", aldus Pogacar, die in de zeventiende etappe ook al naar de overwinning klom.

Pogacar zal zonder pech zondag voor het tweede jaar op rij worden gehuldigd als eindwinnaar van de Ronde van Frankrijk.

,,Het is ongelofelijk. Het is een spel voor mij sinds ik begon met fietsen", zei Pogacar na zijn derde ritsucces. Hij won naast de twee bergritten in de Pyreneeën ook de tijdrit in week één. ,,Ik ben heel blij. Het was wel heel zwaar, het tempo was al hoog op de Tourmalet. Op de slotklim heb ik het maximale gegeven.”



Pogacar keek ietwat verbaasd toen de interviewer namens de organisatie hem vroeg of hij zich zorgen maakte voor de tijdrit van zaterdag. ,,Waarom moet ik me zorgen maken? Vanwege Vingegaard?” sprak de Sloveen vol ongeloof. Het verschil tussen de geletruidrager en zijn naaste belager, de Deen Jonas Vingegaard, bedraagt 5 minuten en 45 seconden.

,,Tijdrijden is een discipline waar ik altijd vol voor ga. Soms heb je een slechte dag. maar zes minuten...Het zal ooit wel eens gebeurd zijn.” Pogacar won in de eerste week de eerste tijdrit, waarin Vingegaard derde werd. Maar duidelijk werd dat hij een duel zoals hij vorig jaar met Primoz Roglic had uitsloot. Toen reed hij zijn landgenoot op de voorlaatste dag in een tijdrit uit het geel, maar was het verschil vooraf nog geen minuut.

Kelderman

Wilco Kelderman klom een plekje in het algemeen klassement en staat nu vijfde. Hij kan in de tijdrit op zaterdag eventueel nog opschuiven naar plek vier. ,,Ik had niet de beste benen”, concludeerde Kelderman bij de NOS na de etappe. ,,Het was de laatste bergetappe, dan is het gewoon een gevecht.”



Kelderman voelde zich naar eigen zeggen niet in bloedvorm deze Ronde van Frankrijk. ,,Ik heb wel alles eruit gehaald. Het gevoel deze Tour was echter niet super, maar vierde of vijfde worden is super natuurlijk. Het was net niet wat ik hoopte bergop, want die vorm heb ik deze Tour voor m’n gevoel niet gehad. Het is wel een geweldige Tour voor de ploeg geweest. We hebben twee etappes gewonnen en hebben het leuk gehad samen.”



Zijn ploeg Bora-hansgrohe won ritten met Nils Politt en Patrick Konrad.

Volledig scherm Wilco Kelderman (c) in actie. © photo: Cor Vos

Vingegaard

Jonas Vingegaard eindigde net als gisteren als tweede in de daguitslag achter Pogacar. De Deen van Jumbo-Visma verstevigde zijn tweede plek in het klassement, maar echt goed voelde hij zich niet. ,,Ik had vandaag niet mijn beste dag”, zei Vingegaard tegen de NOS.



,,Het was echt afzien op de slotklim, maar ik ben wel heel blij met deze tweede plek. In de derde week van een grote ronde voelt niemand zich meer heel erg goed. Om nu tweede te staan in het klassement is echt geweldig. Ik hoop de etappe van morgen te overleven om dan vervolgens nog een goede tijdrit af te werken.”

Volledig scherm Jonas Vingegaard. © AFP

