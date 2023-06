Polls | Wie pakt gele trui in Tour de France, hoeveel Nederlandse ritzeges en wie wint duel MVDP-Van Aert?

De 110e editie van de Tour de France gaat komende zaterdag van start in het Spaanse Bilbao. Lukt het Jonas Vingegaard om zijn gele trui te prolongeren of krijgen we een andere winnaar? En hoe vaak mogen we Nederlands succes vieren in de Ronde van Frankrijk? Stem mee in onze polls!