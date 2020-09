Porte wordt vader tijdens de Tour: ‘Het mooiste geschenk wacht op me in Parijs’

Poels besluit van start te gaan in Pyreneeën­rit na nieuwe scan

13:27 Wout Poels gaat vandaag gewoon van start in de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk, de eerste Pyreneeënrit. De Limburger van Bahrain-McLaren kampt met blessures na een val in de openingsrit en onderging vanmorgen opnieuw een scan. ,,Onze medische staf en Wout hebben daaruit geconcludeerd dat hij de Tour kan voortzetten", meldde zijn ploeg in startplaats Cazères-sur-Garonne.