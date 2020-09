Pozzovivo stapt na rustdag in Tour niet meer op

Dumoulin ziet meer toeschou­wers en minder mondkapjes: 'Dat is gewoon niet goed’

3 september Meer dan 'prima’ wilde Tom Dumoulin niet kwijt over zijn eigen gevoel na de zesde Touretappe, maar over de veiligheid van de renners en het publiek was hij een stuk spraakzamer. Tijdens de rit in de Tour de France zag hij namelijk meer mensen langs de kant van de weg staan, en soms zonder het verplichte mondkapje.