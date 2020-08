Quiz | Hoe vaak won recordhouder Peter Sagan de groene trui?

Klimgeit Robert Gesink klaar voor de Tour de France: ‘De gele trui in Parijs, daar draait alles om’

25 juli Wielrenner Robert Gesink (34) werd zelf ooit vierde en zesde in de Tour de France. Als superknecht wil de geboren Achterhoeker in coronatijd een ploeggenoot van Team Jumbo-Visma aan de gele winnaarstrui helpen. ,,Met drie sterke kopmannen is dat een realistisch doel.”