Roglic over eerste dag in het geel: ‘Het was een dag vol stress’

Emotionele ritwinnaar Bennett: ‘Ik ben echt in shock’

17:57 Sam Bennett won al twee etappes in de Vuelta a España en drie ritten in de Giro d’Italia, maar in de Tour de France schoot hij nog nooit raak. Tot vandaag: in een sprint was hij Caleb Ewan nipt de baas. ,,Ik ben in shock. Ik kan het echt niet geloven.”