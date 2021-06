Schelling kondigde derde aanval op rij al aan: ‘Heb goedkeuring aan Sagan moeten vragen’

Schelling stopte zondag veel energie om mee te zitten in de vlucht van de dag. Met succes, want na onder andere een fel sprintje tegen concurrent Anthony Perez dacht hij zich te verzekeren van de bergtrui. Maar omdat Van der Poel tweemaal als eerste bovenkwam op de Muur van Bretagne veroverde juist hij de bolletjestrui, al staan ze in puntental gelijk. ,,Ik ga nu net zo genieten van de bollen. Ik sta op gelijke punten met Mathieu, dus het is ook niet zo dat ik op een enorme achterstand sta. Het is wel jammer dat hij gisteren werd gehuldigd, en niet ik.”

,,Wie weet kan ik de trui vandaag afpakken", zei Schelling voor de etappe. ,,Ik heb stiekem snode plannen. Als ik vandaag een puntje sprokkel, dan kan ik de trui met een vlakke etappe en tijdrit in het vooruitzicht wel een paar dagen dragen. Gelukkig geven ze mij bij Bora-hansgrohe de vrijheid om voor de trui te gaan. Ze zien ook wel dat ik hiermee media-aandacht trek, dat is goed voor de sponsoren. Een mannetje minder in de sprintvoorbereiding voor Sagan maakt dan ook niet uit.”

Mee willen springen is één ding, maar het doen is veel moeilijker. ,,Ik voel me redelijk goed en het gaat gewoon lekker. Gisteren was het even afzien om de sprong naar de kopgroep te maken, maar het lukte wonderbaarlijk.”

.