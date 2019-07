Simon Yates grijpt tweede dagzege, Kruijswijk houdt zicht op podium

Op die slotklim reden vooraan vluchters Simon Yates en Simon Geschke op kop. Het was Yates die al snel op de slotklim versnelde; de Brit wist dat Landa op komst was en ging solo door op weg naar zijn tweede ritzege. Bij de favorieten was het aan Thibaut Pinot, de winnaar van zaterdag op de Tourmalet: de Fransman viel een eerste keer aan en zag dat Geraint Thomas én Steven Kruijswijk niet konden volgen. Wel mee met Pinot: leider Alaphilippe, Egan Bernal en Emanuel Buchmann.



Maar Pinot gaf niet of en versnelde nog drie of vier keer. Niet zonder resultaat: eerst loste Alaphilippe en even later konden ook Buchmann en Bernal het tempo van de ontketende Fransman niet volgen. Pinot reed zelfs nog naar Landa toen en sprintte naar plek twee in de daguitslag. De renner van Groupama-FDJ liet zien voorlopig de sterkste klimmer te zijn.



Bernal verloor samen met Buchmann 18 seconden op Pinot. Kruijswijk kwam, samen met Thomas en Alejandro Valverde, op 49 seconden van Pinot over de streep op Prat d‘Albis.