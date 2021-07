Sprintaantrekker Teunissen: 'Dit is wel even in stijl afsluiten’

Teunissen trok van heel ver de koninklijke massasprint aan. Van Aert bleef in zijn wiel zitten en sprong er in de laatste tweehonderd meter uit. Mark Cavendish raakte ingesloten en kwam pas in de allerlaatste meters uit het wiel van de Belg, maar toen was zijn derde zege al een feit. ,,Wout kan supergoed positioneren, dus ik wist dat hij mij zou volgen. We konden precies goed door de laatste bocht komen. Wout is een van de beste sprinters, misschien wel de beste. Als hij in een goede positie zit, is het lastig om hem nog te passeren.”



Teunissen beleefde een dramatisch voorjaar door een bovenbeenblessure. Normaal gesproken is hij de sprintaantrekker voor Dylan Groenewegen, ditmaal kreeg hij een andere opdracht mee. ,,Ik heb dit jaar nog niet veel lead-outs gedaan. Normaal doe ik dat voor Dylan en heb ik een ander takenpakket. Nu moesten we het met zijn tweeën doen, dus moet je flink improviseren. Dat is wel aardig gelukt, dacht ik zo. Dit is even in stijl afsluiten.”