Sunweb raakt na Kelderman en Bol ook Kragh Andersen kwijt

,,De problemen werden in de etappe van dinsdag erger en tijdens de rit van vandaag had Søren helemaal veel last”, zei ploegarts Anko Boelens van Sunweb enkele uren na de zeventiende etappe, waarin Kragh Andersen op ruim 26 minuten van winnaar Matteo Trentin als een van de laatsten over de finish kwam. ,,Het heeft voor hem geen zin om door te gaan in de Tour de France.”

Kragh Andersen stond in het algemeen klassement op de 82ste plaats, op 1.46.57 van geletruidrager Julian Alaphilippe. ,,Het is jammer om de Tour te verlaten, maar ik heb al een paar dagen zadelpijn en vandaag werd het echt erg”, zei de Deen een dag voordat het peloton de Alpen in gaat. ,,Het was daarom een logische beslissing om uit de Tour te stappen en me te focussen op het herstel.” Sunweb heeft nu nog maar vijf renners in koers.