Superdag moet Kelderman naar podium brengen: ‘Die heb ik normaal altijd wel in grote ronde’

'Cav' in cijfers Kittel over ex-rivaal Cavendish: ‘Ik zag het voor de Tour al zitten’

7 juli Marcel Kittel (33), 14-voudig etappewinnaar in de Tour, geniet van zijn voormalig rivaal Mark Cavendish. ‘Cav’ pakte in Valences zijn 33ste ritzege in de Ronde van Frankrijk. Nog eentje en hij evenaart Eddy Merckx. ,,De liefde voor de sport is nog mooier dan het record.’’