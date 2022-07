Tadej Pogacar maakt indruk in Pyreneeënrit Tour de France, maar Jonas Vingegaard geeft geen krimp

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat Pogacar zich pas op de Champs-Élysées gewonnen zal geven. Ook vandaag stelde de Sloveen alles in het werk om alsnog voor de derde keer de Tour te winnen, maar Vingegaard wil van geen wijken weten. De Deen zag zijn Jumbo-Visma-ploegmaten daarentegen al vroeg afhaken.



Op de steile slotklim naar Peyragudes mochten Vingegaard en Pogacar het daardoor samen uitvechten. De kopman van UAE Team Emirates had de venijnigste sprint, won zo zijn derde etappe in deze Tour en liep vier bonificatieseconden in op Vingegaard. De gele trui finishte strak in zijn wiel en heeft nog altijd 2.18 voorsprong.



Morgen staat de derde en laatste Pyreneeënrit op het programma, vermoedelijk de zwaarste van het drieluik. Daarin zal Pogacar ongetwijfeld opnieuw een poging doen om Vingegaard te kraken, om zo zaterdag met een behapbare achterstand aan de 40 kilometer lange tijdrit te beginnen. De Tour finisht zondag in Parijs.