Tadej Pogacar vindt sprinten steeds leuker: ‘Maar tegen Van Aert leg ik het wel af’

Na twee ritzeges op rij sprintte Tadej Pogacar vandaag in de achtste etappe van de Tour de France naar de derde plaats . Het ging bergop in Lausanne waar de Belg Wout van Aert en de Australiër Michael Matthews hem te snel af waren. ,,Ik wachtte misschien net iets te lang, maar derde worden is nog steeds heel mooi”, vertelde Pogacar, die terug moest denken aan zijn jeugdjaren als wielrenner.

,,Ik vind sprinten steeds leuker. Toen ik jong was was ik een van de kleinsten en finishte ik in sprints van een groep altijd achteraan”, vertelde de 23-jarige Sloveen, die inmiddels als de beste klimmer en een van de beste tijdrijders te boek staat.



,,Mijn sprints worden steeds beter maar tegen mannen als Van Aert en Matthews leg ik het wel af.” Zijn eerste ritzege boekte Pogacar donderdag in een sprint heuvelop in Longwy, de tweede volgde in een bergrit naar La Planche des Belles Filles. Beide keren ontbrak Van Aert voorin.

Pogacar keek terug op een zware dag. ,,Het werd steeds warmer en er waren onderweg nogal wat gevaarlijke momenten.”

De geletruidrager was betrokken bij een massale valpartij vroeg in de rit, maar hield daar amper schade aan over. ,,Het was een van mijn zachtste landingen ooit”, lachte hij.

Zorg was er wel over twee coronagevallen. Pogacar raakte zaterdag ploeggenoot Vegard Stake Laengen kwijt na een positieve test. De Noor was na de Fransman Geoffrey Bouchard de tweede renner die tijdens de Tour vanwege corona moest afhaken. ,,De schrik zit er goed in met twee besmettingen op een dag. Maar de pandemie is er nou eenmaal en we kunnen niets riskeren. We testen om de twee dagen. Gisteren was iedereen nog negatief, maar Vegard had al een zere keel. Vandaag bleek hij helaas positief.”

