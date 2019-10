Tour 2020: geen Alpe d’Huez, wel klimtijdrit naar Planche des Belles Filles op laatste zaterdag

De Ronde van Frankrijk begint volgend jaar op 27 juni aan de Côte d’Azur in Nice met een vlakke rit. Op de tweede dag wordt meteen flink geklommen met de Col de la Colmiane, Col de Turini en de Col d’Eze, een bekende klim uit Parijs-Nice. De Tour eindigt op 19 juli op de Champs Elysées in Parijs. Dat is, vanwege de start van de Olympische Spelen eind juli in Tokio, een week eerder dan normaal.



In de vierde etappe is de eerste aankomst bergop in Orcières-Merlette, een skigebied in de zuidelijke Alpen. Twee dagen later wordt gefinisht op de Mont-Aigoual, gelegen aan de zuidkant van het Centraal-Massief. Na een kort verblijf in de Pyreneeën gaat het naar de westkust en vervolgens dwars door Frankrijk richting Alpen, waar ook nog twee aankomsten bergop liggen. Befaamde cols als l’Alpe d’Huez en de Mont Ventoux ontbreken.



,,We hebben geprobeerd een zo spannend mogelijk etappeschema te maken, maar het zijn de coureurs die de wedstrijd maken”, zei Tourbaas Christian Prudhomme. De koninginnenrit lijkt de zeventiende etappe van Grenoble naar de top van de Col de la Loze, een aankomst op 2304 meter hoogte en het dak van de Tour van 2020.