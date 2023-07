Tour de France 2023 | Dit staat de renners in de (loodzware) tweede week allemaal te wachten

De Tour de France 2023 is al bijna op de helft, maar heel veel is nog onduidelijk. Voorspellen wie de Tour gaat winnen is op dit moment een onmogelijke opgave, maar we weten wel wat de renners de komende zes dagen allemaal te wachten staat.

Met een voorsprong van 25 seconden in het klassement op Tadej Pogacar begint Jonas Vingegaard in het geel aan de tweede Tourweek. Na de finish van zondag op de gedoofde vulkaan Puy de Dôme, gaat de Tour dinsdag verder met een rit van themapark Vulcania naar Issoire. De dag na de rustdag is een fenomeen in het wielrennen, want wie heeft de rustdag goed verteerd en wie niet? Onderweg staan er vijf gecategoriseerde beklimmingen op het menu, maar ligt de finish na een dalende lijn in Issoire. Een etappe voor de aanvallers, zo lijkt het. Wie springt er mee?

Een dag later mogen de sprinters waarschijnlijk weer aan de bak. De 179,8 kilometer lange elfde rit van Clermont-Ferrand naar Moulins is nagenoeg vlak en telt slechts drie beklimmingen van vierde categorie. Pukkels, dus. In Clermont-Ferrand is Rémi Cavagna geboren, de man die als bijnaam ‘TGV van Clermont-Ferrand’ heeft. Misschien kan de renner van Soudal-Quick Step voor een verrassing zorgen.

De twaalfde rit is niet loodzwaar, maar is wederom geen moment vlak. De 168,8 kilometer lange etappe van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais is op maat gemaakt van de aanvallers. Op de top van de Col de Croix Rosier liggen er 8, 5 en 2 bonificatieseconden klaar voor de eerste drie renners. Daarna is het nog 28 kilometer tot de finish.

Loodzwaar tweede deel

Het venijn van de tweede Tourweek zit 'm ongetwijfeld in de staart. Vrijdag 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk, wordt de Grand Colombier na een relatief vlakke aanloop beklommen, een 17,4 kilometer lange klim van gemiddeld 7,1 procent stijgingspercentage. Drie jaar geleden won Tadej Pogacar hier door Primoz Roglic te verslaan. Krijgen we vrijdag een gevecht tussen Pogacar en Vingegaard of slaat er toevallig een Fransman toe op de nationale feestdag van de Fransen?

De klimmers mogen zaterdag en zondag opnieuw aan de bak. Zaterdag eindigt de veertiende etappe na 151,8 kilometer in Morzine. De Col de Saxel, Col de Cou, Col du Feu en Col de la Ramaz zijn de voorgerechten voor de Col de Joux Plane, het hoofdgerecht. Het zijn allemaal niet de bekendste beklimmingen, maar reken er maar op dat we zaterdag grote verschillen krijgen in de Alpen. Na de top van de Joux Plane (buitencategorie met bonificatieseconden op de top) is het nog iets meer dan tien kilometer dalen naar de finish.

Het slotakkoord van een zware Tourweek wacht op de Mont Blanc. Voor de vierde keer in deze Tour finisht een etappe bergop. Het parkoers leent zich voor aanvallers, want het gaat de hele dag op en af. Het wordt voor de klassementsmannen een belangrijke afspraak, want twee dagen later staat de enige tijdrit op het programma en heel veel kansen om bergop het verschil te maken zijn er in de laatste week niet. Kortom: blok vrijdag, zaterdag en zondag maar in je agenda, want de kans is groot dat de Tour dan wéér op zijn kop komt te staan.

