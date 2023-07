Tour de France 2023 | Rustdag is in zicht, maar niet voordat er nog flink moet worden geklommen

Zo zwaar als de rit van zaterdag is de etappe van Les Gets naar Saint-Gervais niet, maar daar houdt het goede nieuws voor de niet-klimmers wel bij op. Met de Col de la Forclaz de Montmin en Col de la Croix Fry staan er halverwege de etappe twee beklimmingen van eerste categorie op het menu. Na de Col de la Croix Fry wacht bijna direct de Col des Aravis van derde categorie. Daarna is het wachten op de slotklim. Of beter gezegd: slotbeklimmingen. De Côte des Amerands vormt eigenlijk de zware opwarmer met stijgingspercentages van soms wel 17 procent voor de Saint-Gervais Mont Blanc naar Le Bettex, die na een afdaling van een kilometer volgt.

Britse winnaars

De klim naar Le Bettex maakte in zowel 2015 als 2018 deel uit van de Dauphiné. In 2015 was de aanloop richting de slotklim nagenoeg hetzelfde als vandaag. Chris Froome pakte toen de overwinning. De Britse viervoudig winnaar van de Franse ronde is er zoals bekend dit jaar niet bij en kreeg laatst zelfs nog een uitbrander van zijn ploegbaas te verwerken.



In 2018 pakte Adam Yates de overwinning. Hij is er wél bij, al rijdt hij voornamelijk in dienst van Tadej Pogacar. Mag hij vandaag misschien voor eigen kansen gaan op bekend terrein en een gooi doen naar de derde plek in het klassement? Zijn achterstand op Oscar Rodríguez, de winnaar van de dertiende etappe, bedraagt slechts 37 tellen. Krijgt een kopgroep vandaag wél de ruimte of kunnen Jumbo-Visma en Team UAE Emirates het weer niet laten om de boel te controleren?



Opgelet: de etappe finisht vandaag pas tussen 18.00 en 18.36 uur, een late aankomst dus.