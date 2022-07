Tour de France gooide puntensysteem iconische bolletjestrui op de schop, dit is het resultaat

Door Daan Hakkenberg



Aan stijl geen gebrek bij Simon Geschke. Al jaren drager van de beste baard van het peloton. Minutieus geknipt, op volume gehouden met zijn eigen pommade en herfstrood van kleur. Dat past dan weer goed bij de bollentrui die verstopt zit onder zijn ijsvest. Uiteraard ook een helm en bril met rode spikkels. ,,Het is ongelooflijk. Mijn jongensdroom was om ooit een Touretappe te winnen. Dat heb ik al gedaan (in 2015, red.). Maar nu rijd ik al een week in deze trui. De fans in Duitsland vinden het geweldig. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel support zou krijgen voor de bergtrui. Ik ben echt heel trots op deze trui.’’



De eerste Pyreneeënrit naar Foix verloopt voorspoedig voor Geschke, Duitser in Franse dienst bij Cofidis. Bij de start in Carcassonne voorspelt hij nog een enorme strijd voor de kopgroep. Dat blijkt alleszins mee te vallen. Als hij op weg naar de top van Port de Lers, de eerste berg van de eerste categorie, ook nog Neilson Powless weet te lozen, is zijn dag geslaagd. Powless is als nummer 3 in het bergklassement vandaag zijn enige serieuze bedreiger. Op de streep in Foix mag Geschke in totaal 12 punten bijschrijven en krijgt hij voor de achtste achtereenvolgende dag een bollentrui om de schouders. Hij gaat nu stevig aan de leiding als bergkoning.