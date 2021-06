Tour kort | Beelden mecanicien tonen chaos na massale val door toeschouwer

Tour Podcast | Voorbe­schou­wing tweede etappe: ‘Het is ruig hier’

9:31 Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. In deze aflevering blikken ze vooruit op de etappe die komen gaat en het peloton twee keer over de Mûr van Bretagne leidt.