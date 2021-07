Tour Podcast | ‘Het gaat nog wel een lekker weekje worden’

Alle uitslagen en klassemen­ten in Tour: Wout Poels heeft bolletjes­trui

11 juli De Ronde van Frankrijk is inmiddels twee weken onderweg en eindigt op zondag 18 juli in Parijs. Sepp Kuss greep zondag de tweede dagzege deze Tour voor Jumbo-Visma, na de overwinning van Wout van Aert in de elfde etappe. Tadej Pogacar staat er nog altijd uitstekend voor in het algemeen klassement en rijdt in de gele trui. Wout Poels is de drager van de bolletjestrui. Bekijk hieronder de rituitslag én de standen in alle klassementen.