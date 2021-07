Tour Podcast | ‘Vijfde plek van Kelderman is een topprestatie’

Video Van Aert oppermach­tig in tijdrit, Kelderman komt net tekort voor vierde plek

20:46 Wout van Aert heeft de twintigste etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma was veruit de beste in de 31 kilometer lange tijdrit en boekte daarmee zijn tweede dagsucces in deze ronde. Wilco Kelderman kwam net tekort om te stijgen naar de vierde plek in het klassement.