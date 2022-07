Tour-rit 6 biedt weinig ruimte om wonden te likken voor Jumbo-Visma

De renners krijgen geen tijd om adem te halen na de spetterende kasseientocht van gisteren. De zesde Tour-etappe is de langste van allemaal en belooft allesbehalve saai te worden. Het startsein in België is om 12.05 uur en rond 17.15 uur wordt er in Frankrijk gefinisht. In Longwy krijgen we een opvolger van Peter Sagan. De Slowaak won daar in 2017, ondanks dat zijn voet in volle sprint uit de pedaal schoot.



Waar morgen de eerste serieuze aankomst bergop gepland staat, wordt vandaag een voorgerecht geserveerd met een drietrapsraket aan klimmetjes in de laatste 15 kilometer. De middelste van dit trio is een gemene, want de Côte de Pulventeux stijgt over 800 meter aan liefst 12,3 procent. Direct na de afdaling hiervan begint de aankomst bergop over 1,6 kilometer aan 5,8 procent.



Sprinters als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen zullen hun kaarten niet op deze rit gezet hebben, en ook Mathieu van der Poel lijkt nog niet de benen te hebben voor wonderdaden. Wellicht dat Taco van der Hoorn nu al op revanche aast en opnieuw voor de vroege vlucht kiest. Uiteraard wordt er ook geloerd naar het geplaagde Jumbo-Visma. De Tour biedt immers geen tijd om wonden te likken.