Tussenstand Gelderlander-wielerspel: Erwin Wamelink op kop

Wie is de beste van de dag en wie neemt de leiding in het algemeen klassement? Erwin Wamelink uit Aalten heeft tot nu toe iedere dag de beste voorspellingen gedaan. Hij staat met 827 punten boven Ruud van Swam (Wijchen, 813) en ‘Tourboer20' (803). Maar de Tour is nog lang, dus gaat het Wamelink lukken om de komende weken bovenaan te blijven? Of weten anderen de leiding over te nemen?