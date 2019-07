Twaalf dagen in het geel, maar geen Tourzege? Het kan nog veel gekker

Sylvère Maes was in 1937 de eerste met 13 gele truien, maar geen Tour-zege. In 1939 en 1947 maakte René Vietto het nog bonter. Ondanks respectievelijk 16 en 15 etappes in de leiderstrui, ging in Parijs iemand anders met de hoofdprijs aan de haal. Net als de Duitser Didi Thurau in 1977. Hij won de proloog en voerde maar liefst 19 etappes het klassement aan, maar eindigde uiteindelijk als vijfde.



Drie keer was de eindzege niet voor een renner, terwijl hij twaalf ritten in een Tour de beste klassementsrenner was. Dat waren Vincent Barteau (1984), Georges Vandenberghe (1968) en Antonin Rolland (1955).