UCI-voorzitter Lappartient: ‘Mirakel als de Tour de finish in Parijs haalt’

Als de Tour de France over ruim drie weken eindigt in Parijs, dan is er door alle betrokkenen een mirakel verricht. Dat zei David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, vandaag tijdens een persmoment in Nice.

De dreiging van een voortijdig ingrijpen door de gezondheidsautoriteiten hangt boven de koers nu de coronacijfers in Frankrijk een verkeerde tendens vertonen. ,,Iedereen in de ‘bubbel’ zal de regels strikt moeten naleven. Dat is de prijs die we betalen om Parijs te halen.”



Gisteren voerde Lappartient nog overleg met Tourorganisator ASO en vertegenwoordigers van de teams. Het leidde tot een versoepeling van het coronaprotocol, waarin eerder geen onderscheid werd gemaakt tussen koersen van een week en, zoals de Tour, drie weken. De regel dat er bij twee besmettingen bij renners of stafleden binnen een team een uitsluiting volgt, werd aangepast.



,,Een team moet nu naar huis als er binnen zeven dagen twee renners ook na een hertest positief op corona zijn”, legde Lappartient uit. ,,We moeten streng zijn, maar ook realistisch. Al kunnen we altijd ‘overruled’ worden door de gezondheidsautoriteiten. Die kunnen ingrijpen als er bijvoorbeeld tien stafleden besmet blijken te zijn.”

‘Geen compromissen’

De bubbel waarin de teams en nauw betrokkenen van de Tour - zo’n 700 personen in totaal - zich bevinden, moet strikt gehandhaafd blijven, betoogde Lappartient. ,,Niemand mag erin, geen sponsor, maar bijvoorbeeld ook geen rennersvrouwen. Je kunt niet zeggen dat er geen risico is, maar we sluiten geen compromissen. Al besef ik dat vier weken, inclusief de dagen voorafgaand aan de Tour, een lange periode is.”

Hij onderschreef het belang van het doorgaan van de Tour tot in Parijs. ,,Voor de ronde zelf, voor Frankrijk, maar ook voor het wielrennen in het algemeen, voor de rest van het seizoen. Ik geloof in het mirakel, ik denk dat het gaat lukken. Ook al kunnen er etappes geschrapt worden. Maar dit jaar heeft in alle opzichten aangetoond hoe flexibel we zijn.”

Volledig scherm UCI-voorzitter David Lappartient. © photo: Cor Vos