Valverde via Route d'Occitanie naar Tour

Omdat de Spanjaard Mikel Landa en de Colombiaan Nairo Quintana van start gaan in de Ronde van Zwitserland zullen de drie klassementstoppers van Movistar pas in Frankrijk zij aan zij strijden.



Valverde (38) won dit voorjaar al de rondes van Valencia, Abu Dhabi en Catalonië. In de Tour is de derde plaats in 2015 zijn beste resultaat tot nu toe. Vorig jaar brak Valverde in de openingsrit in Düsseldorf bij een val een knieschijf. Hij liet daarna doorschemeren de Tour dit jaar te willen mijden, maar verkende in april dit jaar al de kasseien van de rit voor Noord-Frankrijk.