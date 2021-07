Van Aert na verhaal over ‘vreemd geluid’ uit fietsen Tour-renners: ‘Ik kan het niet geloven’

Tour Podcast | ‘Lieuwe Westra wilde voor de files naar huis’

8:17 Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. Vandaag de laatste vooruitblik en natuurlijk gaat het over de sprint op Champs-Élysées.