Van der Poel behoudt geel na stunt in tijdrit: ‘Dit was een van mijn beste dagen op de fiets’

,,Ik heb mijzelf toch wel verbaasd over vandaag", zei Van der Poel na afloop. ,,Tot middernacht hebben we aan de fiets gesleuteld om mijn positie te verbeteren, waardoor ik wat extra wattages kon leveren. Ik ben enorm trots op mijzelf, ben mijn eigen grens over gegaan. Maar ik moet ook mijn team bedanken.”

Pogacar had graag de leiding willen pakken: ‘Maar Mathieu ziet er ook goed uit in het geel’

Van der Poel verwachtte zijn gele trui kwijt te raken, omdat een tijdrit niet tot een van zijn specialiteiten behoort. ,,Dat was zeker geen leugen. Dit had ik dan ook niet verwacht", aldus de leider van het algemeen klassement, die tijdens de etappe de tussentijden hoorde van zijn ploegleider Christoph Roodhooft ,,Ik had wat energie gespaard voor het einde, omdat ik wist dat het daar beslissend ging zijn. Gelukkig had ik nog iets over. Dit was een van mijn beste dagen op de fiets. Ik ben toch wel een beetje verrast.”