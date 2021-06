Van der Poel schittert nu als knecht voor Merlier: ‘Cool om iets terug te doen voor die gasten’

Adrie van der Poel (62) reed op 3 juli 1984 één in de gele trui. Zijn zoon Mathieu (26) slaagde er vandaag in om de leiderstrui in de Tour de France te behouden en zette ook zijn Belgische teamgenoot Tim Merlier af voor zijn sprintzege in Pontivy.

,,Het was jammer van de regen vandaag. In de zon was dit helemaal een perfecte dag geweest. Het was hoe dan ook weer een magische dag voor ons team. De droom gaat maar door", zei Van der Poel, kort nadat ook Merlier al glunderend zijn verhaal had gedaan. ,,Ik voelde me perfect vandaag. Misschien waren het wel de extra magische krachten door de gele trui.”



Van der Poel werd daarna gevraagd naar zijn rol als knecht in de sprint voor Merlier. Volgens de interviewer opmerkelijk, maar zo zag Van der Poel dat zelf zeker niet. ,,Ik vind het leuk om te doen. Het is cool om iets terug te doen voor die gasten die ook zo vaak veel voor mij doen. Het is nu al een geweldige Tour de France voor ons. Alles wat nu nog komt is bonus voor ons.”

Nadat hij Merlier en Jasper Philipsen een kilometer voor de sprint had afgezet, kon Van der Poel zijn benen zeker niet laten rusten. ,,Ik wist dat ik bij moest blijven, want ik heb slechts acht seconden voorsprong op Julian Alaphilippe. Mooi dat het gelukt is om de trui te behouden. Ik kijk ernaar uit om morgen weer in het geel te gaan rijden.”

Er waren tal van valpartijen in de hectische derde etappe, waardoor klassementsrenners als de Sloveen Primoz Roglic en de Brit Geraint Thomas tegen tijdverlies aanliepen. In volle sprint ging ook Caleb Ewan hard tegen het asfalt. Van der Poel had op dat moment zijn werk al gedaan en kon de Australiër ontwijken. ,,Het was super hectisch met al die valpartijen. Ik wilde daarom vooral voorin blijven”, keek hij terug op zijn sleurwerk in de slotfase, met Merlier in zijn wiel. ,,Tim wil in die laatste 2 a 3 kilometer graag hard rijden en niet hoeven vechten voor zijn positie. Noemde hij het gek dat ik dat deed? Haha, dat mag hij vinden, maar ik doe graag eens iets voor hem terug.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Pool via REUTERS