Van het lachertje van het peloton tot de grote heerser: het verhaal van Jumbo-Visma

Jarenlange toewijding moet vandaag de ultieme bekroning krijgen. In de tijdrit naar La Planche des Belles Filles is het aan Primoz Roglic om Jumbo-Visma definitief bij de wereldtop te scharen. De wielerploeg kwam van de bodem. Van lachertje tot overheerser. Een symbolische wandeling op weg naar het geel.

Door Daniël Dwarswaard



19 oktober 2012 - Rabobank ploft

Het kan niet meer. Na alle dopingonthullingen is het genoeg voor hoofdsponsor Rabobank. Het bedrijf dat zo vergroeid was met wielrennen. Directe aanleiding is het schokkende rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA over de wijde verspreiding van doping binnen alle takken van de wielersport. Het is vijf jaar nadat Rabobank Michael Rasmussen, op dat moment nota bene in de gele trui, uit de Tour heeft gehaald.

Het besluit van Rabo om te stoppen als sponsor is een klap in wielerland, maar voor de nieuwe algemeen directeur Richard Plugge na de doorstart wel hét moment om schoon schip te maken. Exemplarisch: de Spaanse renner Luis León Sánchez, die eerder nog twee Tourritten won voor Rabo, moet vertrekken. De ploeg legt een afkoopsom neer om af te komen van de Spanjaard om wie altijd een zweem van doping heeft gehangen.

Volledig scherm Michael Rasmussen tussen Michael Boogerd en Thomas Dekker. © Cor Vos

26 juli 2014 - De haperende tijdritfiets

Na de rokende puinhopen rond het dopingschandaal van Rabobank heeft geen enkele sponsor zin om de wielerploeg te reanimeren. Blanco zijn ze, zo zonder sponsor. Het staat letterlijk op het shirt: Blanco. Toch stapt het Amerikaanse elektronicabedrijf Belkin in. Bau (Mollema) en Lau (Ten Dam) laten in 2013 het Nederlandse publiek weer genieten van de Tour.

Maar veelzeggend is de tijdrit een jaar later, in datzelfde shirt van Belkin. Mollema rijdt dramatisch en wordt op negen minuten gezet door Tony Martin. Hij gebruikt een speciaal door fabrikant Bianchi ingevlogen tijdritfiets. Mollema heeft er letterlijk niet één keer op getraind. Een exemplaar dat lekker aerodynamisch zou moeten zijn. In werkelijkheid loopt het achterwiel aan. Zoiets is nu niet meer voor te stellen, bij de ploeg die alles tot in detail voorbereid heeft. Waar elk onderdeeltje van de fiets, hoe klein ook, minutieus wordt ontwikkeld.

2 mei 2015 - Hofland met de eerste van Jumbo

In 2015 stappen de Nederlandse bedrijven Lotto en Jumbo in het gat dat Belkin achterlaat. Het duurt tot 2 mei dat seizoen voordat de eerste overwinning gevierd kan worden. Moreno Hofland wint dan de tweede etappe van de Tour de Yorkshire. Goed beschouwd een koers van niets, maar de blijdschap en opluchting zijn enorm.

Ook veelzeggend: als Robert Gesink, na veel tegenslag, datzelfde jaar vierde wordt in een zware bergrit van de Tour, vecht ploegleider Merijn Zeeman tegen de tranen. Blij voor Gesink, maar ook omdat het besef komt: we spelen een rol in een bergrit. Maar 2015 is vooral het jaar van de ommekeer. Ploegbazen Zeeman en Plugge zeggen: zo slecht als dit jaar mag het nooit meer worden.

Volledig scherm Moreno Hofland wint in Yorkshire. © Tim Goode

27 mei 2016 - Kruijswijk en de sneeuwmuur

Een moment voor de nationale wielergeschiedenis. Steven Kruijswijk mist tijdens de Giro een bocht in de afdaling van de Col d’Agnel en vliegt in een sneeuwmuur. In de roze leiderstrui. Weg Girozege. Hij was zo dichtbij, een jaar voordat Tom Dumoulin namens Team Sunweb wél de beste zal zijn in Italië. Kruijswijk reed daarvoor alles op een hoop, maar na ‘De Val’ en ‘De Sneeuwmuur’ rest een vierde plaats. Als het leed is verwerkt, komt voor het eerst echt het besef binnen de ploeg. Het kan, we kunnen een grote ronde winnen. Pijnlijk en cruciaal tegelijkertijd.

6 juli 2019 - Het eerste geel

Maandenlang is het doel duidelijk: Dylan Groenewegen moet in Brussel de eerste gele trui ooit voor de ploeg pakken. Maar wat er in de praktijk gebeurt, stond in geen enkel scenario beschreven. Groenewegen valt, maar zijn gangmaker Mike Teunissen verrast de wereld door de eerste etappe te winnen én dus ook het geel te pakken. Een dag later wint Jumbo-Visma ook de ploegentijdrit. Het geel van Teunissen heeft een compleet andere betekenis dan de trui die Primoz Roglic nu draagt. Teunissen wist dat hij de belangrijkste trui in het wielrennen binnen een paar dagen weer kwijt zou raken. Maar toch: het eerste geel, een ijkpunt in de geschiedenis van de ploeg.

Volledig scherm Mike Teunissen. © Juul Van Loon

15 september 2019 - Roglic wint de Vuelta

Niemand heeft nog van hem gehoord als Jumbo in 2015 ene Primoz Roglic aantrekt. Een Sloveen die vroeger schansspringer was, lachen zeg. Frans Maassen haalt hem binnen na een tip uit Slovenië. Een paar jaar later is Roglic de beste klassementsrenner van allemaal. Het bewijs levert hij in de Vuelta van vorig jaar. Voor het eerst wint hij daar een grote ronde, voor het eerst wint Jumbo-Visma een grote ronde. Het is feest, maar al snel komt ook het besef: het volgende doel is de Tour.

19 september 2020 - De beloning

Dit is de dag. De dag dat Primoz Roglic het ultieme moet bereiken. Als hij de tijdrit naar La Planche des Belles Filles zonder kleerscheuren door komt, staat hij (en met hem zijn ploeg) morgen in Parijs op de hoogste trede van het podium.