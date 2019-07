Van Vleuten te gast in live-uitzending In Het Wiel

Van Vleuten (36) won La Course de afgelopen twee jaar. Aanvankelijk zou ze in deze editie niet van start gaan, maar daar kwam ze onlangs op terug. La Course meet dit jaar 121 kilometer, waarbij de vrouwen vijf rondes rijden over het parkoers waar later op de dag de Tourtijdrit wordt verreden. De start van La Course is daarom al in de ochtenduren, om 09.20 uur.



Naast Van Vleuten staan onder meer ook Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Amy Pieters, Marianne Vos en Lucinda Brand aan het vertrek.



De uitzending van In Het Wiel op AD.nl begint na de finish van de twaalfde Touretappe in Bagnères-de-Bigorre.