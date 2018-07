Vandaag de eerste aankomst bergop in de Tour

Lezerstour: Martin Bergsma rijdt net op tijd weg van 21 man sterke kopgroep

17 juli Uit de kopgroep van 21 renners wist de Fransman Julian Alaphilippe vandaag zijn slag te slaan. Hij sloeg toe op de Col de Colombière en behaalde de etappezege. In de Gelderlander Lezerstour was het Martin Bergsma uit Wijchen die net voor nummers twee, Maikel Schrijver en Harald Link, over de meet kwam. De kopgroep in onze lezerstour bestaat vandaag overigens uit louter mannen.