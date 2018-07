Video | Gaviria en Greipel teruggezet na akkefietje in massasprint

Ten Dam baalde van slakken­gang: 'Nog nooit meegemaakt'

18:27 Het was niet gepland, maar Laurens ten Dam had in de achtste etappe van de Tour de France genoeg van de slakkengang waarmee het peloton kort na de start in Dreux richting Amiens reed. ,,Op de veertiende juli ook nog, de nationale feestdag van de Fransen, dit heb ik nog nooit meegemaakt'', vertelde Ten Dam bij de NOS.