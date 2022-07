Vingegaard wacht op Pogacar na valpartij van concurrent in afdaling

Dit alles gebeurde minuten nadat juist Vingegaard bijna uitgleed op het wegdek dat allerlei losse steentjes bevatte. In het algemeen klassement heeft Vingegaard nog altijd 2 minuten en 18 seconden voorsprong op Pogacar, die gisteren vier bonificatieseconden pakte met zijn etappezege.



Na de afdaling van de Col de Spandelles volgt de beklimming van de Hautacam. De slotklim gaat in 13,6 kilometer met een gemiddelde van 7,8 procent omhoog. Het is de laatste klim in deze Tour. Morgen volgt nog een vlakke rit, zaterdag is nog een tijdrit van 40 kilometer. Volg de ontknoping van de spannende achttiende etappe via ons liveblog.