Voor Mathieu van der Poel begint de Tour vandaag echt: ‘Nu kan ik mijn ding doen’

Door Daniel Dwarswaard



Mathieu van der Poel is pas bezig aan de derde grote ronde in zijn leven. Bij de eerste twee was het vuurwerk vanaf het begin. Vorig jaar tijdens zijn debuut in de Tour won hij op machtige wijze op de Mur de Bretagne en droeg hij ruim een week de gele trui. Het Franse publiek smulde en zijn liefde voor de Tour was geboren. Eerder dit jaar in de Giro was het zelfs letterlijk vanaf dag één feest. Toen pakte MVDP de roze trui in Hongarije op een heuveltje in Visegrad, een etappe die voor hem was gemaakt.

Deze Tour is Van der Poel voorlopig, zeker voor zijn doen, minder prominent in beeld. Hij werd vijfde in de openingstijdrit in Kopenhagen. Niet slecht natuurlijk, maar eenmaal op de fiets telt voor hem alleen de winst. Dus baalde hij simpelweg. De regen was voor hem geen excuus, hij voelde niet genoeg power in zijn benen. Tijdens de twee sprintritten in het openingsweekend stelde hij zich in dienst van ploeggenoot Jasper Philipsen, deze Tour meegenomen voor de vlakkere sprint.

Geconfronteerd met zijn tamelijk rustige start, verschijnt er een glimlach op het gezicht van Van der Poel. Gevolgd door een koele constatering: ,,Het is niet realistisch om te denken dat je elke grote ronde een rit wint of de leiderstrui draagt. Daar ben ik me wel bewust van. Uiteraard ga ik het wel proberen, maar het gaat sowieso moeilijk worden.”

,,In de Tour van vorig jaar en ook in de Giro lagen er qua parkoers echt kansen voor mij. In Denemarken was het duidelijk dat we voor Jasper zouden rijden. Ik hoop de komende dagen mijn goede benen te vinden. Ik heb nog de Giro in mijn benen, dus ik vind het niet erg om een beetje rustig te beginnen. In de kasseienrit kan ik mijn ding doen.’’

