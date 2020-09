Waarom de slotklim van vandaag 'té lastig' is: ‘Het wordt overdreven afzien’

,,Op een slechte dag kan je er een half uur op verliezen", zei Tadej Pogacar, tweede in deze Tour, over de Col de la Loze. Die col is vandaag de aankomstklim in de zeventiende rit.

Los van de detailgrafiek, haal je je schouders op bij het gemiddelde stijgingspercentage van de Col de la Loze: 7,8 procent. Dan zijn pakweg Neronne (9,1%), Puy Mary (8,1%), Selle de Fromentel (8,1%), Madeleine (8,4%), Plateau des Glières (11,2%) en Planche des Belles Filles (8,5%) een stuk steiler in deze Tour. Maar de lastigheidsgraad van de derde grootste reus van de Savoie, in het hart van het 3 Vallées-gebied, schuilt in de combinatie van lengte (21,5 kilometer vanuit Bride-les-Bains), hoogte (2.304 meter) en onregelmatigheid (de afwisseling van extreem hoge en opvallend lage percentages breekt voortdurend het klimritme). Vooral de slotfase is een ware hel, met vier kilometer van achtereenvolgens 11,2, 11, 9,5 en 9,3 procent gemiddeld en een finalestrook van 500 meter lang 9,7 procent. De maximumpiek is liefst 24 procent! Waanzinnige cijfers.

Volledig scherm Col de la Loze - profiel © letour.fr

,,Drie, vier keer de Muur van Hoei”, maakte Tourbaas Christian Prudhomme een vergelijking. ,,Ik schrok er zelf van, toen we de beklimming ontdekten. Toch mag dit het prototype van de col van de 21ste eeuw worden genoemd. Het zal een enorme schok zijn voor de meeste renners. Maar échte klimmers zullen hiervan smullen.”



De Col de la Loze werd vorig jaar voor het eerst beklommen in de Ronde van de Toekomst, weliswaar nog niet helemáál tot boven. De Australiër Alexander Evans, prof nu bij Circus-Wanty Gobert, won er de individuele tijdrit in 1:05:39. Ilan Van Wilder (Sunweb) werd achtste op 1:25. Geslaagde testcase, die absoluut noodzakelijk was. Want er zit namelijk nog een bijzonder kantje aan deze brok natuur.

Quote Het zal een enorme schok zijn voor de meeste renners. Maar échte klimmers zullen hiervan smullen Tourbaas Christian Prudhomme

Tot half 2019 was er vanaf de ‘Altiport’, het vliegveldje van het populaire skioord Méribel in Les Allues, circa 1.800 meter hoog, nog geen doorkomen aan voor een koerskaravaan. Laat staan dat op de top een finishzone van de Tour kon worden opgebouwd. Bij gebrek aan... asfalt. ,,Het oorspronkelijke gravelpad over zes kilometer lag er enkel voor de onderhoudsploegen van de skipistes”, stelt Prudhomme. Normaal is het stuk volledig autovrij. Enkel fietsers, mountainbikers en wandelaars mogen er op. Voor de Tour wordt een uitzondering gemaakt. Na de passage gaat het hek onherroepelijk opnieuw dicht. Het is wél de bedoeling om de weg over twee jaar nog verder door te trekken naar het zuiden, zodat een bergfietspad ontstaat dat uniek is in de wereld.

,,Het is geen berg waarop je als klassementsrenner, in een offday, bij iemand in het wiel kan kruipen om te proberen overleven”, zegt Thomas De Gendt. ,,Je kraakt, je lost en ’t is klaar. Dat zorgt voor angst bij de klassementrenners.” Tiesj Benoot vindt de percentages in de laatste 4,5 kilometer gruwelijk. ,,Ik reed hem zelf nog niet op. Dries Devenyns wel. ‘Stevig ding’, vertelde hij me.” Devenyns bevestigt. ,,Het eerste deel maakte weinig indruk op me. Net omdat het contrast met deel twee zo groot is. Ik vind het té lastig, zeker na twee weken Tour. Het wordt overdreven afzien.”

Volledig scherm © BELGAIMAGE

Daar is ook Tom Dumoulin, die de klim eind augustus opsloeg in zijn geheugen, zich van bewust. ,,Superzwaar wordt het. Op training vond ik het wel ‘gaaf’. Maar in koers, na 20 kilometer klimmen, zal die kick er geen seconde meer zijn. Dan gaat het erom wie de beste is.” Voorlopige bergkoning Benoît Cosnefroy vindt de Loze een atypische col, van het soort dat we niet gewend zijn in de Tour en met geen enkele andere klim te vergelijken. Eerlijk? Ik heb er geen plezier aan beleefd op verkenning. Voor welk type hij dan wel is geschikt? Het Sloveense type.”

Voorteken?

Geletruidrager en ex-schansspringer Primoz Roglic lijkt dan ook in het voordeel: de col biedt uitzicht op de skischans van Le Praz, die dienst deed tijdens de Olympische Winterspelen van 1992 in Albertville. Kan het een voorteken zijn? De Sloveen zelf kan niet wachten: ,,Dat wordt nog mooier om naar te kijken dan dinsdag. Ik verwacht dat er heel de tijd aanvallen op de laatste beklimming zullen komen. Het is de koninginnenrit van deze Tour en we gaan naar het hoogste punt. De laatste vijf kilometer zijn crazy hard. Het wordt een gevecht voor elke seconde.’’