Wielerpodcast ‘In het Wiel’ met Thomas Dekker, Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam

AD-kopstukken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam kijken met oud-renner en analyticus Thomas Dekker Elijzen in de tweede aflevering van ‘In het Wiel’ vooruit naar de Tour de France. Hangt de affaire-Froome als een klamme deken wekenlang boven de Rond, wie zijn de kanshebbers en wat mogen we verwachten van Peter Sagan? Zomaar wat vragen, én de antwoorden.



