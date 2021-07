Wilco Kelderman aast op podium: ‘Achter Pogacar zijn wij een beetje van hetzelfde niveau’

Door Daan Hakkenberg



Natuurlijk keek Wilco Kelderman goed om zich heen bij de beklimming van de Col de Beixalis, de slotklim van de Pyreneeënetappe voor de rustdag. Alle mannen die boven hem staan, zag hij aanvallen om vervolgens op zijn eigen tempo de gaatjes te dichten of juist weer voorop in de groep met favorieten te gaan rijden. ,,Ik kijk wel wat jongens doen en hoe ze rijden. Aan de andere kant probeer ik vooral het beste uit mezelf te halen. Maar je ziet wel dat Carapaz, Vingegaard en Uran een stapje beter zijn. Met O’Connnor is het afwachten of die weer een slechte dag gaat hebben zoals op de Mont Ventoux of niet.’’