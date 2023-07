Wilco Kelderman over gemiste kans Jumbo-Visma: ‘Komen net een mannetje tekort’

In de etappe van ruim 200 kilometer naar het Baskische San Sebastián verraste Victor Lafay de topfavorieten door in de laatste kilometer te demarreren. De Fransman bleef Wout van Aert en Tadej Pogacar net voor. ,,Op dat moment heb je al zoveel werk verricht en dan springt er weer een weg in de finale", zei Kelderman kort na de finish tegen NOS. ,,We kwamen net één mannetje tekort. Ik had het zelf echt niet meer zitten. Jammer.” Of Vingegaard dat extra mannetje had moeten zijn? ,,Moeilijk te zeggen", vindt Kelderman. ,,Zo is koers gewoon. Je kunt niet alles voorspellen.”