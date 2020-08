Wout Poels hervat Tour met gebroken rib: ‘Het is behoorlijk pijnlijk’

Het ‘stripver­haal’ van een bewogen Mike-dag in Brussel: ‘En toen begon het circus’

6 juli Vandaag precies een jaar geleden gumde Mike Teunissen een dertig jaar durende Nederlandse vloek uit. De renner van Jumbo-Visma mocht na Erik Breukink in 1989 de gele trui aantrekken, nadat hij in een zinderende sprint nipt had gewonnen van Peter Sagan. Tien foto's die de mooiste dag uit het wielerleven van Mike Teunissen kleurden.