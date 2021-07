Wout Poels slaat slag en pakt bolletjestrui: ‘Afzien van begin tot einde’

Poels raapte eerste punten op beklimmingen van de derde en vierde categorie, om vervolgens ook de eerste col van de eerste categorie als eerste te bedwingen. Met dertien punten was de bolletjestrui al virtueel voor hem. Er kwamen nog acht punten bij voor zijn tweede plaats op de voorlaatste klim én nog twee punten op de slotklim. En met 23 punten is de trui binnen voor de klimmer van Bahrain-Victorious.



,,Het is de eerste keer dat ik een leiderstrui in de Tour draag”, wist Poels te vertellen vlak na de finish en het ophalen van de bolletjestrui. ,,Ik ben er wel trots op. Vanavond lekker aan de champagne”, aldus Poels, die met zijn ploeg Bahrain-Victorious al best succesvol is deze Tour: twee ritzeges én de bergtrui in bezig. Hoe Poels die trui veroverde in de loodzware achtste etappe: ,,Het was aanvallen, aanvallen, aanvallen. En goed eten. Het was afzien van begin tot einde eigenlijk. Gladde wegen, tricky afdalingen. Je moest steeds geconcentreerd blijven. Een ouderwetse dag koersen. Maar deze beklimmingen hier liggen mij wel.”