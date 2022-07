Wout van Aert, voor alle Jumbofeesten en -partijen in de Tour de France

Door Daan Hakkenberg en Daniël Dwarswaard



Michael Matthews won al etappes in alle grote ronden - drie in de Tour de France, acht in totaal - plus een handvol grote eendaagse wedstrijden. Hij droeg het roze in de Giro, rood in de Vuelta en stond in 2017 in Parijs met de groene trui. Een grote naam in het wielrennen zoals dat heet. Maar Wout van Aert heeft hem zojuist op Route des Plaines-du-Loup in Lausanne acuut een minderwaardigheidscomplex bezorgd. Twee dagen terug werd Matthews in een sprint bergop ook al gekleineerd door Tadej Pogacar.