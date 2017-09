'De hoop is nu gevestigd op de herfstframbozen'

BABBERICH - De oogst van zomerframbozen viel behoorlijk tegen vanwege de vorst in april. De frambozenteler in Babberich heeft daarom de hoop gevestigd op de herfstframbozen. ,,Als we een gouden oktober krijgen, wordt het toch een mooi jaar’’, aldus fruitteler Heinrich Bossmann.

Afgelopen zomer plukte collega Piet Albers met hulp van een tiental Poolse medewerkers 2,5 ton zomerframbozen per hectare. Dat klinkt als heel wat, maar een goed jaar levert 20 ton per hectare zomerframbozen op. De vorst in april gooide echter, zoals bij vele telers, roet in het eten.

Keuze gemaakt

,,Bij de zomerframbozen, die uitlopen op de stengel van het jaar daarvoor, zijn de bloemen bevroren, daar kan je ook preventief niets tegen doen. Als je vorstschade in de bloei hebt, is het over’’, aldus Albers. Bij de herfstframbozen, die uitlopen in april en daar aan het einde van de zomer vruchten aan krijgen, waren de groeitoppen bevroren. ,,Ik heb de keuze gemaakt om die weer kort te snoeien, waarna ze opnieuw zijn uitgelopen.’’ Gelukt dus, zo is te zien aan de vruchten aan de struiken.

Wel wat later dan andere jaren, maar het lijkt een hele aardige oogst te worden. De blauwe kratten staan hoog opgestapeld en inmiddels wordt al met 40 mensen geplukt. ,,Als het 's nachts niet onder de 5 graden onder nul komt en het overdag een graad of 15 is, kunnen we blijven plukken tot in november’’, aldus Bossmann. ,,Het is nu hopen op een gouden oktober.’’

Volledig scherm De herfstframbozen zijn rijp voor de pluk. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm Bijen en hommels zijn gek op de bloemen van frambozen vanwege de grote hoeveelheid nectar. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm Heinrich Bossmann van Fruitbedrijf De Buitenboom in de koeling. © Jan Ruland van den Brink