Eric Corton onderzoekt aan de hand van Beethoven hoe ouder worden klinkt

Luister mee Écht compleet? Daar kun je dus alleen maar van dromen

24 december En weer voel ik me even een kind in de snoepwinkel. De tachtig cd’s van Beethoven ‘The Complete Works’ maken blij. Heel blij. De uitgave van Warner Classics aan de vooravond van het Beethovenjaar 2020 mag dan in aantal schijfjes achterblijven bij de naaste concurrent DG (en in mindere mate bij Naxos), de opzet is in ieder geval zeer aantrekkelijk. Warner kiest immers nadrukkelijk voor cycli door dezelfde artiesten.