Lekker Kookboeken Top 10: van zelfgemaakte ketchup tot zondagse soep met kip

Waarom is dat ene kookboek uit 2014 nog steeds de favoriet? Zonder kaft, met vetspetters en ondefinieerbare kruimels tussen de bladzijden, is het toch nog zeker altijd dat boek dat weer inspiratie geeft in de keuken. Een ander receptenboek staat ongebruikt in de kast. Kookboekenliefde is iets bijzonders.