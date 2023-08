Uittip: Open Kerk met expositie: Tijd Voor Kleur - Grote Kerk

Wil je niet missen: Stress Release Walks

De naam zegt het al….. een Mind-Walk® in Apeldoorn, helemaal gericht om jou te laten ontspannen en je hele systeem weer tot rust te laten komen. Even weg uit alle drukte kom je weer tot jezelf. In de natuur zijn verlaagd stresshormonen, maakt je creatiever en helpt je immuunsysteem. Er worden technieken aan toegevoegd die je nog meer tot rust brengen zodat je optimaal kan genieten van de natuur in het hier en nu. Uit je hoofd, in je lichaam. Je ervaart verschillende stress release tools en technieken (op fysiek, energetisch, mentaal/emotioneel gebied) die je ook thuis kan blijven gebruiken.