Uittip: Sterren kijken in sterrenwacht Bussloo

De Volkssterrenwacht Bussloo heeft iedere vrijdagavond vanaf 19.30 uur een kijk-avond.

Om 20.00 uur begint in de zaal een presentatie over een actueel onderwerp. Inclusief een pauze duurt de presentatie tot ongeveer 22.00 uur. Tevens kan er bij helder weer met de telescoop naar de sterrenhemel worden gekeken. De entreeprijs is €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen t/m 14 jaar. Reserveren is niet mogelijk. Bezoekers kunnen gratis parkeren op de parkeerplaats voor de sterrenwacht. (Let op: parkeren achter de slagboom is voor eigen kosten.)